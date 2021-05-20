GÜBRETAŞ'ın İskenderun'daki tesislerinde üretim 2023'te yeniden başlayacak - Son Dakika

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, şirketin İskenderun'daki tesislerinde yeni depolar ve kompoze gübre üretim tesisi için yatırım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "2007'den beri yalnızca liman hizmeti veren İskenderun tesislerimizde Türkiye'nin ilk gübre fabrikasını yeniden üretim yapar hale getirmek için başlattığımız yatırım çalışmaları ile 200 bin ton/yıl kapasiteli yeni NPK kompoze gübre tesisini 2023 başında hizmete açmayı hedefliyoruz. Tesisimizin devreye alınmasıyla mevcut kompoze gübre üretim kapasitemizi yüzde 25 artıracak, aynı zamanda bölge için oluşturduğumuz yeni bir istihdam alanıyla ülke ekonomimize de katkı sağlayacağız." dedi.

Yumaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal üretimdeki yoğunlukla birlikte azotlu gübre tüketiminin de arttığı bu yılın ilk çeyreğinde, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin fazlasıyla hissedildiğini ifade ederek, bölgelere göre değişmekle birlikte bu yıl tarım alanlarının geçen yıla oranla yeterli yağış alamadığını söyledi.

Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki aşırı farklar, ani sıcaklık değişimleri ve don olaylarının da tarımsal üretimde kayıplara yol açtığını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz, salgın dönemine ve olumsuz iklim şartlarına rağmen tarımsal üretim için yoğun emek harcarken, GÜBRETAŞ da sektördeki öncü sorumluluğuyla ülkemizde salgının etkisini artırdığı bu dönemde çiftçilerimize ihtiyaç duydukları tüm bitki besleme ürünlerinin aralıksız tedarikini sağladı. Bunun yanı sıra GÜBRETAŞ uzman ziraat mühendisleri, gerek salgına karşı sıkı tedbirlerle yüz yüze gerek çevrim içi iletişim kanallarıyla çiftçilerimize kesintisiz danışmanlık hizmeti vermeyi de sürdürdü."

Yumaklı, bitki besleme sektörünün yılın ilk çeyreğini; uluslararası piyasalarda emtia, ham madde ve navlun fiyatlarının sürekli arttığı, aylar öncesinden bağlantısı yapılan bazı siparişlerin teslimatının geciktiği veya iptal edildiği bir dönem olarak geride bıraktığını aktardı.

"Ar-Ge Serası'nda yeni nesil gübre üretim çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor"

İbrahim Yumaklı, zorluklarla dolu bu ortamda GÜBRETAŞ'ın, pazar payı ve bütçe hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan ürünleri tedarik ederek kullanım zamanından önce dağıtım noktalarında bulunmasına odaklandığını söyledi.

Yumaklı, "Bu yoğun tempo neticesinde ilk çeyrek sonu itibarıyla satış, üretim ve karlılık başta olmak üzere bu yılla ilgili bütçe hedeflerimizin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde birinci çeyrekle ilgili finansal ve operasyonel sonuçlarımız açıklandığında rekorlarla tamamladığımız geçen yılın ardından tempomuzu bu yıl da devam ettirdiğimiz görülecektir." dedi.

Ar-Ge faaliyetlerini; bilinçli ve sürdürülebilir tarımı desteklemek, tarımsal verimliliği artıracak bitki besleme ürünleri üretmek ve sektörün ham madde ithalatına bağımlılığı azaltacak araştırmaları yürütmek gibi birçok motivasyonla sürdürdüklerini aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

"2018'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayıyla devreye aldığımız GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi, şirketimizin Ar-Ge faaliyetlerine büyük bir ivme kazandırdı. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) desteğiyle klasik gübre uygulamalarından doğan bitki besin maddesi kayıplarını önlemek ve bitkiye özel sıvı gübre geliştirmek amacıyla yürüttüğümüz kapsamlı Ar-Ge projesinde iki verimli yılı geride bıraktık. Projeyi bu yıl yapacağımız deneme ekimleri sonucunda ortaya konacak raporla tamamlamayı planlıyoruz.

Geride bıraktığımız 2020 yılı, GÜBRETAŞ için Ar-Ge eksenli önemli gelişmelerle tamamlandı. Sanayi-üniversite iş birliği kapsamında kurulumunu tamamlayıp ekim ayında Gebze Teknik Üniversitesi'nde hizmete açtığımız Ar-Ge Serası'nda yeni nesil gübre üretim çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Kasım ayında açılışını yaptığımız modern donanıma sahip Mikrobiyoloji Laboratuvarı bünyesinde yürütülen biyoteknolojik çalışmalarla da tarımsal verimliliğe olumlu katkı sağlayacak ve ithalata bağımlı kimyevi gübre sektörüne yeni bir soluk kazandıracak yeni ürün desenlerini geliştirmeyi hedefliyoruz."

DijiEx çalışmaları

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Yumaklı, küresel salgının etkisiyle kurumlar ve işletmelerin, dijital dönüşümün gerekliliğini doğrudan deneyimlediğini ifade ederek, uzun süredir teknolojik altyapılarını güçlendirmeye yönelik yürüttükleri çalışmalar sayesinde salgının zorunlu kıldığı iş yapış biçimlerine hazırlıklı giren şirketlerden biri olduklarını söyledi.

GÜBRETAŞ olarak, dijitalleşmeyi şirkette operasyonel verimlilik ve tasarrufu sağlamak adına kazançlı bir yatırım olarak ele aldıklarını belirten Yumaklı, "2021'de de dijital dönüşümde yakaladığımız bu ivmeyi korumak adına faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz." dedi.

Şirketin bu alandaki öncelikli hedeflerini; teknolojik altyapıyı güncel tutmak, operasyonel yükleri azaltıp iş verimliliğini artırmak için RPA teknolojisi kullanmak ve süreçleri geliştirmek, iş gücü tasarrufu sağlamak ile anlık ve güçlü raporlama becerisini güçlendirmek olarak sıralayan Yumaklı, "GÜBRETAŞ'taki dijital dönüşümü, 2017'den beri tesislerimizde yürüttüğümüz yalın altı sigma ve Operasyonel Mükemmellik (Opex) çalışmalarını, Endüstri 4.0 eksenli daha ileri bir boyuta taşımak için bu yıl itibarıyla başlattığımız Dijital Mükemmellik (DijiEx) çalışmalarıyla da desteklemekteyiz." diye konuştu.

"50 binden fazla çiftçiye toprak analiz eğitimi verildi"

İbrahim Yumaklı, günümüzde dünya nüfusunun artışına paralel olarak yükseliş kaydeden gıda ihtiyacının, bilinçli ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının zaruretini ortaya koyduğunu, Kovid-19 salgınının gıda güvenliğinin sağlanması açısından bilinçli tarımın kritik rolünü gözler önüne serdiğini ifade etti.

Bitki besleme sektörünün ilk şirketi olarak kuruluş amaçlarının getirdiği sorumluluğun farkındalığıyla bilinçli tarıma yönelik çalışmalara öncülük ettiklerini aktaran Yumaklı, bu sayede çiftçilerin bol verimli ve üstün kaliteli ürün hasadı almalarına katkı verdiklerini söyledi.

Bu anlayış doğrultusunda uzun yıllardır toprak analizi, dengeli bitki besleme ve kimyevi gübrenin doğru kullanılması konularında farkındalık sağlamak amacıyla Model Üretim Alanları kurduklarını, ziraat mühendisleriyle çiftçileri buluşturarak toplantılar düzenlediklerini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin toprak verimliliğini ölçümlemek ve böylece sektör için önemli bir veri kaynağı oluşturmak amacıyla 2006'dan beri yürüttüğümüz Türkiye Toprak Verimliliği projemizde de 50 binden fazla çiftçiye toprak analiz eğitimi verildi. Aynı zamanda ülkemizin dört bir yanında görev yapan uzman ziraat mühendislerimiz ile arazide, GÜBRETAŞ Danışma Hattı, GÜBRETAŞ Mobil Hattı ve GÜBRETAŞ EGP mobil uygulaması ile çevrim içi iletişim kanallarıyla üreticilerimize bilgi desteği sağlıyoruz."

İskenderun tesislerinde yapılan çalışmalar

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Yumaklı, özellikle son yıllarda operasyonel verimliliği güçlendirmek ve maliyet optimizasyonu sağlamak adına tesis yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirterek, geçen yıl salgının olumsuz etkilerine rağmen Yarımca tesislerindeki Liman Dolgu Projesi'nin birinci fazını tamamlayıp devreye aldıklarını anımsattı.

Tamamlanan bu yeni dolgu sahasında Fosforik ve Sülfürik Asit Tankları Projesi'ni bu yılın sonuna kadar tamamlamayı amaçladıklarını kaydeden Yumaklı, İskenderun tesislerinde yaptıkları hazırlıklara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İskenderun tesislerinde ise yeni depolar ve kompoze gübre üretim tesisi için de yatırım çalışmalarımız sürüyor. 2007'den beri yalnızca liman hizmeti veren İskenderun tesislerimizde Türkiye'nin ilk gübre fabrikasını yeniden üretim yapar hale getirmek için başlattığımız yatırım çalışmaları ile 200 bin ton/yıl kapasiteli yeni NPK kompoze gübre tesisini 2023 başında hizmete açmayı hedefliyoruz. Tesisimizin devreye alınmasıyla mevcut kompoze gübre üretim kapasitemizi yüzde 25 artıracak, aynı zamanda bölge için oluşturduğumuz yeni bir istihdam alanıyla ülke ekonomimize de katkı sağlayacağız."

Şirket tarihinin finansal ve operasyonel rekorlarıyla tamamladıkları geçen yılki başarı ivmesini koruyup yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Yumaklı, "Bu hedefimizi güçlendirmek adına 2021'de Türkiye genelindeki tesis yatırım bütçemizi 121 milyon TL olarak belirledik." dedi.

Yumaklı, yatırımların yanı sıra odaklandıkları bilinçli tarımı yaygınlaştırma, fedakar çiftçilerin her zaman yanı başında olabilme ve Türkiye'nin tarımsal üretimindeki konumlarından kaynaklanan sorumlulukları yerine getirebilme gayesiyle Ar-Ge faaliyetleri, ihracat ve dijital altyapıyla ilgili çalışmaları da artan bir tempoyla sürdüreceklerini kaydetti.