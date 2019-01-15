Güdül'de Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı
57 dakika önce
Ankara'nın Güdül ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesini ekiplerince ulaşıma açıldı.
Ankara
'nın Güdül
ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesini ekiplerince ulaşıma açıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Güdül'de etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlanan yolların ulaşıma kapanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleriyle Büyükşehir Belediyesinin ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yollar ulaşıma açılırken, tuzlama çalışmalarının sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:24 Kaynak: AA
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