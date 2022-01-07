Güdül'de kursiyerlerin yaptığı ürünler göz doldurdu - Son Dakika

Ankara'nın Güdül ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurlarda yapılan ürünler göz doldurdu.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, HEM Müdürü Cumhur Gören ile birlikte ilçenin Güneyce mahallesinde açılan kursu ve yapılan ürünleri yerinde gördüklerini söyledi.

Kurslarda mahalleli kadınların yaptığı el emeği ürünlerini gördüklerinde, oldukça mutlu olduğunu ifade eden belediye başkanı Muzaffer Yalçın, şunları kaydetti:

"HEM Müdürlüğünü tebrik ediyorum. Şu kış günlerinde mahallelerde kurslar açıyor ve mahalleli kadınların meslek edinmesini sağlıyor. Biz de sosyal belediyecilik anlayışı içinde bu konulara gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Kadınların el becerileri gerçekten görülmeğe değerdi. Yapılan ürünlerin her biri insana birer mesaj veriyor ve birşeyler anlatmaya çalışıyor. Hepsinin eline sağlık ve başarılar diliyorum."