Güdül MHP yönetiminden belediyeye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güdül MHP yönetiminden belediyeye ziyaret - Son Dakika

Güdül MHP yönetiminden belediyeye ziyaret

6 saat önce

MHP Güdül İlçe Başkanlığı Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı kamında ziyaret etti.

Güdül MHP yönetiminden belediyeye ziyaret, System.String[]

MHP Güdül İlçe Başkanlığı Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı kamında ziyaret etti.

Ziyarette MHP İlçe Başkanı Mehmet Münir Yiğitel ve yönetimi Muzaffer Yalçın ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başkanlığına seçilmesinin akabinde, ilçeye getirdiği yatırımlar ve köylerde başlatılan çalışmalar hakkında bilgi aktarırken, ilçe merkezinde de belediye binası ve pazar yeri inşaatlarının kısa süre içinde tamamlayarak hizmete almayı planladıklarını kaydetti.

Mehmet Münir Yiğitel de "Bu ziyarette, bizim de nelere katkımız olabilir düşüncesiyle, sayın belediye başkanı Muzaffer Yalçın beyi ziyaret ettik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bizim için yararlı bir görüşme oldu. Sayın başkan yaptıkları çalışmalar konusunda bizleri bilgilendirdi." dedi.

Muzaffer Yalçın, MHP ilçe yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, teşekkürlerini bildirirken, Münir Yiğitel'e tablo hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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