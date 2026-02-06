Guendouzi: İkinci Yarı Performansımızı Devam Ettirmeliyiz

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 3-1 yenen Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, ikinci yarıda gösterdikleri performanstan memnun olduklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli orta saha, önlerindeki maçlarda da ikinci yarıdaki performanslarını ortaya koymaları gerektiğini belirtti.

İlk yarıda etkili bir oyun oynayamadıklarını vurgulayan Guendouzi, "Dürüst olmak gerekirse ilk yarı iyi bir performans ortaya koyamadığımızı düşünüyorum ama ikinci yarı daha kompakt, beraber defans yaptık. İkinci yarı çok daha iyiydik. İkinci yarı oynadığımız oyundan dolayı mutluyum. Bir sonraki oynayacağımız maçlarda da bu maçın ikinci yarısı gibi oynamamız gerekiyor. Eğer bu şekilde oynarsak bana göre çok fazla maç kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer vatandaşı N'Golo Kante transferine ilişkin soruya ise Guendouzi, şunları aktardı:

"N'Golo Kante dünyanın en iyi orta sahalardan birisi. Kendisi harika bir oyuncu, inanılmaz bir oyuncu. Takıma fazlasıyla yardımı dokunan bir oyuncu. O buraya geldiği için gerçekten mutluyum. Öyle düşünüyorum ki onunla beraber çok daha iyi noktaya geleceğiz. Onunla oynamaktan hep gurur duymuştum, milli takımda da beraber oynamıştık. Kendisi harika bir insan, harika karaktere sahip. Dolayısıyla onun gibi bir oyuncuyla yeniden beraber oynayacak olmak beni mutlu ediyor."

Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu anlatan 26 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dürüst olmak gerekirse çok iyi bir şekilde karşılandım. Bana çok büyük öz güven aşıladılar. Burada olmaktan dolayı gerçekten gururlu hissediyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu şehri, bu ülkeyi seviyorum. Ailem de burada yaşamaktan çok mutlu. Boş vakit bulacağım zaman restoranlara ve görülmesi gereken yerleri görmeyi istiyorum ama henüz boş vaktim. Ben ve ailem burada mutluyuz. Benim için de en önemli şey bu."