Guendouzi İlk Maçında Gol Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Guendouzi İlk Maçında Gol Attı

Guendouzi İlk Maçında Gol Attı
10.01.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerken, Guendouzi 28. dakikada gol attı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve ilk maçı olan Turkcell Süper Kupa finalinde golünü attı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Lazio'dan transfer edilen ve 2 gün önce İstanbul'a gelen Matteo Guendouzi, finale 11'de başladı. Fransız orta saha derbide 28. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Savunmadan seken top sonrası Levent'in pasında topu kontrol eden Guendouzi, ceza yayı önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki oyuncu müsabaka boyunca yaptığı kritik müdahalelerle de galibiyette önemli rol oynadı.

Guendouzi, sarı-kırmızılılara karşı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Turkcell, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Guendouzi İlk Maçında Gol Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye meclisinde gergin toplantı İki kez ara verildi Belediye meclisinde gergin toplantı! İki kez ara verildi
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray’da ağırlayacak Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak
Tedesco, Okan Buruk’a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu Tedesco, Okan Buruk'a sorduğu soruyla basın toplantısına damga vurdu
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Trump: İran’da insanlar öldürülürse müdahale ederiz Trump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

21:51
Trump’tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
Trump'tan bir tehdit daha: İran özgürlüğe hiç olmadığı kadar yakın, müdahaleye hazırız
21:33
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı İşte yanıtı
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı
20:58
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an
20:45
Galatasaray’ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu
20:36
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
Osimhen gol attı, Galatasaray taraftarı isyan etti
20:16
Şanlıurfa’daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'daki bir evde gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 22:03:27. #7.11#
SON DAKİKA: Guendouzi İlk Maçında Gol Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.