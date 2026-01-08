Guendouzi İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Fransız futbolcu Matteo Guendouzi, İstanbul'a geldi.

İtalya'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Taner Sönmezer, Fenerbahçe Futbol AŞ Yöneticisi Ömer Topbaş ve sportif direktör Devin Özek eşlik etti.

Tezahüratlar eşliğinde havalimanından çıkan Fransız futbolcu, taraftarı selamlayıp kendisini bekleyen araca bindi.

Sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak Guendouzi'nin cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde kadroda olması bekleniyor.