'Güldür Güldür'e Taze Kan!

"Güldür Güldür" ekibine dahil olan genç yetenek, çok yakında 'Ozan' karakteriyle ekranda boy gösterecek.

Berkay Tulumbacı, tiyatro tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim. Devlet Tiyatroları'nın sahneye koyduğu "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" adlı tek kişilik oyunla 6 yıl boyunca seyirci karşısına çıkan Tulumbacı, bu süreçte "Kara Ekmek", "Ateş Böceği" ve "Kocaman Ailem" adlı televizyon dizilerinde de rol aldı. Sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan 1991 doğumlu genç yetenek, 500'ü aşkın temsilin ardından "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" oyununu noktaladı. Berkay Tulumbacı şimdilerde yeni bir heyecan içinde. Başarılı oyuncu, ekranların fenomen komedi programı "Güldür Güldür"ün kadrosuna dahil oldu.

OZAN ROLÜYLE SAHNEDE

"Güldür Güldür"de 'Ozan' rolünü üstlenen Berkay Tulumbacı, ekiple birlikte çekimlere başladı. Oyuncu, ekran başındakilere tiyatro izleme keyfi sunan "Güldür Güldür"ün sezona başlayacağı günü iple çekiyor: "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı oyunumla Türkiye'nin dört bir yanını dolaştım. Şimdi içinde yine tiyatronun olduğu bir projeyle seyircilerin evlerine konuk olacağım ve bu nedenle çok mutluyum. Çekimlere başladık. Ekipteki oyunculardan bazılarıyla önceden tanışıyorduk zaten. Şimdi onlarla aynı sahneyi paylaşmak benim için büyük keyif. Programın ocak ayında yayına girmesi planlanıyor, ben de heyecanla o günü bekliyorum. Umarım seyirci de benim kadar sever Ozan'ı."