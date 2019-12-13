Güleda'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güleda'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

Güleda'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi

6 saat önce

Isparta'da 18 Kasım'da eski sevgilisi tarafından katledilen 18 yaşındaki Güleda Cankel'in katil zanlısı Zafer Pehlivan'ın tutuklanmasının ardından, hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' ve 'tehdit' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Isparta 1.

Güleda'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi, System.String[]

Isparta'da 18 Kasım'da eski sevgilisi tarafından katledilen 18 yaşındaki Güleda Cankel'in katil zanlısı Zafer Pehlivan'ın tutuklanmasının ardından, hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' ve 'tehdit' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık hakkında savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
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