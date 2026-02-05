Güler, Knighton\'u Kabul Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton'ı kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.