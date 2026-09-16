Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi - Son Dakika
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Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

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Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri dün tamamlanmış ve 4 kişi tutuklanmıştı. Şüphelilerden diğer 6'sının da işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e yükseldi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı. Böylece dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 38'e yükselmiş oldu. 

6. DALGADA TOPLAM 6 TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'in işlemleri dün tamamlanmış ve şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Bu şüphelilerden 4'ü tutuklanmış, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda emniyet koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 7 ilde eş zamanlı 6. dalga operasyonu düzenlenmiş, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.

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Son Dakika Gülistan Doku Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Acelexi72 Acelexi72:
    isimler yok, tamam soruşturma gizli yap, kamuoyunu da bilgilendirin kardeşim manyakmısınız 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi - Son Dakika
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