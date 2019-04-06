Son Dakika Haberleri: Güller Filmi

Güller Filmi

1 saat önce

Güller filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Güller filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Ali Osman, Türkiye’nin siyasi olarak en kırılgan dönemlerinden birinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuktur. Kekeme ve utangaç bir çocuk olan Ali, eğitim görmek için köyde yaşayan ailesinin yanından ayrılıp, şehirde yatılı bir okula gider. 28 Şubat sürecinde yurtlar erken tatile girince, kendisi ile birlikte köyden okula gelen Serdar ile birlikte doğup büyüdüğü köye doğru yola koyulur. Ancak yolculuk sırasında, köyü ile ilgili can sıkıcı haberler alır. Platonik olarak aşık olduğu Güller’in köy okulunda öğretmen olan babası hakkında soruşturma açılmıştır ve bu yüzden aile köyden taşınmaya karar vermiştir. Ali, bir yandan yaşananları kafasında oturtmaya çalışırken bir yandan da sevdiği kızı bir daha göremeyecek olmanın telaşı içine girer.


Yönetmen: Mehmet Gün
Senaryo: Murat Bozkurt, Serdar Arslan, Ercan Ergenekon
Oyuncular: Emirhan Can Ala, İbrahim Kalkan, Nail Demir, Deniz Oral, Zeynep Aytek Metin, Seymen Hozan, Ilgım İpekçi, Mehmet Kefli, İlknur Ercan, Devrim Şiren, Enver Arslan, Sezai Yeşilyurt, Sedat Aslan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Güller
Yapımcı Firma: İrisanka Film Yapım
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 93 dk.
Dağıtıcı Firma: Derin Film
Vizyon Tarihi: 21.06.2019

Güller Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com

Ali Osman, Türkiye, Sinema
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