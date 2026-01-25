Güller ve Günahlar: Reytinglerde Birinci! - Son Dakika
Güller ve Günahlar: Reytinglerde Birinci!

Güller ve Günahlar: Reytinglerde Birinci!
25.01.2026 13:09
Dizinin son bölümünde sırlar ve yüzleşmeler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Tüm kategorilerde lider.

KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, temposu bir an bile düşmeyen bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Sırlar, yüzleşmeler ve beklenmedik hamlelerle dolu bölüm, gecenin en çok izlenen yapımı olarak reytinglerde birinciliği korudu.

SIRLAR ORTAYA SAÇILIYOR

Gerilimin yüksek olduğu bölümde Zeynep'in, Azra'nın kiminle gittiği gerçeğini Serhat'tan saklaması ikili arasındaki gerilimi tırmandırdı. Güven duygusunun zedelendiği bu durum, ilişkide ciddi bir kırılmaya neden olurken, Zeynep'in aldığı kararlar olayların seyrini değiştirecek.

BERRAK'TAN CASUS HAMLESİ

Berrak, Zeynep ve Serhat arasındaki evliliğin gerçek olup olmadığını anlamak için evin yardımcısı Cansu'yu bir casusa dönüştürdü. Ancak bu hamle, sadece şüpheleri değil, yeni krizleri de beraberinde getirdi.

SERHAT İKİ CEPHEDE BİRDEN SAVAŞTA

Serhat bir yandan kızlarıyla yaşadığı sorunlarla uğraşırken, diğer yandan Berrak'ın yeni hamleleriyle köşeye sıkıştı. İlkim'i kendi tarafına çekmeyi başaran Berrak, dengeleri altüst ederken Serhat için mücadele daha da zor bir hal aldı.

OTELDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Serhat, Zeynep için otelde sürpriz bir doğum günü organizasyonu yaptı. Herkes davetliyken, babasına kırgın olan İlkim davete katılmadı. Gecenin bir diğer sürprizi ise Ömer oldu. Otelde garson olarak çalışmaya başlayan Ömer'i gören Mustafa, ailesine ondan uzak durmaları için uyarıda bulundu. Tam o sırada gelen Zeynep, Mustafa'ya çok kritik bir soru sordu,"Onu tanıdığın halde neden koruyorsun?"

ZEYNEP İÇİN ACI BİR YÜZLEŞME

Bölümün finalinde heyecan doruktaydı. Zeynep öğrendiği gerçekle şoke oldu. Kendisine zarar veren Ömer'i abisinin tanıdığını ve bu gerçeği ondan gizlediğini öğrenen Zeynep, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

Heyecanın zirve yaptığı Güller ve Günahlar, tüm izleyici kategorilerinde geceyi lider bitirdi. Tüm Kişiler'de izlenme oranı 8.57 ve izlenme payı 22.50 olarak kayıtlara geçen yapım,

AB'de 5.60 izlenme oranı ve 16.23 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 7.31 izlenme oranı ve 19.62 izlenme payına ulaştı.

NGM İmzalı Güller ve Günahlar yeni bölümleriyle cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de…

Kaynak: DHA

Magazin

Son Dakika Magazin Güller ve Günahlar: Reytinglerde Birinci! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Güller ve Günahlar: Reytinglerde Birinci! - Son Dakika
