Son Dakika Haberleri: Gülnar Ziraat Odası'nda Seçim

Gülnar Ziraat Odası'nda Seçim

6 dakika önce

Gülnar Ziraat Odası Başkanı Emin Işık, yeniden göreve seçildi.

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Gülnar Ziraat Odası Başkanı Emin Işık, yeniden göreve seçildi.

Odanın 7. Olağan Genel Kurulu, ilçedeki bir restoranda yapıldı.

Tek listeyle yapılan seçimde 580 delegenin oyunu alan mevcut başkan Işık, yeniden seçildi.

Işık, yaptığı konuşmada, aynı azim ve kararlılıkla görevlerini sürdüreceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: AA

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