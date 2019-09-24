Gülşen ve can bonomo welcome fest'te sahne aldı

Yeditepe Üniversitesi'nin yeni akademik yıl açılışında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için düzenlediği Welcome Fest ile müzik dolu bir gece yaşandı. Öğrenciler sevilen şarkıcılar eşliğinde şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

Üniversitenin Kayışdağı'ndaki kampüsündeki etkinlikler gündüz saatlerinde öğrenci kulüplerinin DJ performansları ile başladı. Öğrenciler Amerikan futbolu, rodeo, roll'n shot ve dev jenga gibi oyunlarda rakiplerine meydan okudu, çekilişlere katılarak şanslarını denedi.

Akşam saatlerinde ise medya sponsoru PAL Station'ın DJ performansları ile festival alanından müzik sesleri yükselmeye başladı. İlk olarak Can Bonomo'nun, ardından ise Gülşen'in sahne aldığı festivalde heyecan ve eğlence hiç eksilmedi. Yeditepeli öğrenciler, konserler boyunca gönüllerince eğlendi, keyifli anlar yaşadı.