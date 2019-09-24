Son Dakika Haberleri: Gülşen ve can bonomo welcome fest'te sahne aldı
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Gülşen ve can bonomo welcome fest'te sahne aldı

1 saat önce

Pop müziğin başarılı ismi Gülşen ve sevilen şarkıcı Can Bonomo Yeditepe Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılışında sahne aldı.

Gülşen ve can bonomo welcome fest'te sahne aldı, System.String[]
Pop müziğin başarılı ismi Gülşen ve sevilen şarkıcı Can Bonomo Yeditepe Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılışında sahne aldı.

Yeditepe Üniversitesi'nin yeni akademik yıl açılışında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için düzenlediği Welcome Fest ile müzik dolu bir gece yaşandı. Öğrenciler sevilen şarkıcılar eşliğinde şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

Üniversitenin Kayışdağı'ndaki kampüsündeki etkinlikler gündüz saatlerinde öğrenci kulüplerinin DJ performansları ile başladı. Öğrenciler Amerikan futbolu, rodeo, roll'n shot ve dev jenga gibi oyunlarda rakiplerine meydan okudu, çekilişlere katılarak şanslarını denedi.

Akşam saatlerinde ise medya sponsoru PAL Station'ın DJ performansları ile festival alanından müzik sesleri yükselmeye başladı. İlk olarak Can Bonomo'nun, ardından ise Gülşen'in sahne aldığı festivalde heyecan ve eğlence hiç eksilmedi. Yeditepeli öğrenciler, konserler boyunca gönüllerince eğlendi, keyifli anlar yaşadı.


Yeditepe Üniversitesi, Can Bonomo, Gülşen, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:30 Kaynak: DHA
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