Gülüç'te maskesi olmayan vatandaş kalmayacak - Son Dakika
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Gülüç'te maskesi olmayan vatandaş kalmayacak

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş yaklaşık 8 bin 500 nüfusa sahip belde de tüm evlere maske, dezenfektan, ıslak mendil ve bilgilendirici broşür dağıtımına başlanacağını söyledi.

Gülüç'te maskesi olmayan vatandaş kalmayacak, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş yaklaşık 8 bin 500 nüfusa sahip belde de tüm evlere maske, dezenfektan, ıslak mendil ve bilgilendirici broşür dağıtımına başlanacağını söyledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve belediye meclis üyesi Hasan Polat ile birlikte vatandaşlara içerisinde maske, dezenfektan, ıslak mendil ve bilgilendirici broşürlerin yer aldığı setin paketlenmesi çalışmalarıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

"Halkımız evinde kalsın, biz onların hizmetkarıyız"

Gülüç'te tüm evlere yarından itibaren hazırladıkları çantaları dağıtmaya başladıklarını ifade eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, ilk planda 15 bin maske, 5 bin dezenfektan, 5 bin ıslak mendil dağıtacaklarını, ihtiyaç oldukça vatandaşlara maske teminine devam edeceklerini dile getirdi. Bu savaşta Gülüç halkının yanında olmaya, her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edeceklerini ifade eden Başkan Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Gülüç belediyesi olarak halkımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dezenfektan ve maske üretimi çalışmamızı tamamladık. İlçe Başkanımız, belde başkanımız ve meclis üyelerimiz ile kapı kapı dolaşarak, dağıtmaya başlayacağız. 5 bin adet dezenfektan, 15 bin adet maske ve 5 bin adet ıslak mendili haneye göre ayırdık. Gülüç Belediyesi olarak korona virüs ile mücadelemizde, her mahallemiz, sokak sokak dezenfekte edildi. Camilerimiz, okullarımız, belediye binamız, çocuk parklarımız ve bina girişi ve etrafında detaylı bir temizlik yaptık. Burada tabi, kaymakamımız, değerli sağlık çalışanlarımız, emniyetimiz, belediye personelimiz ve kamu çalışanlarına da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Dezenfekte çalışmalarımızın yanı sıra dar gelirli vatandaşlarımıza kumanya yardımında da bulunduk. Hep birlikte, dayanışma içerisinde korona virüsü yeneceğiz ve üstesinden geleceğiz. Gülüçlü hemşerilerimin tedirgin olmasına gerek yok, biz Gülüç belediyesi olarak yanlarındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Telefonlarımız 7-24 açık, belediye olarak destek grubumuzu kurduk. Vatandaşlarımız, kumanya, ekmek, dezenfektan, maske ne isterlerse kapılarına kadar getiriyoruz. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza da gerek ilaçlarının temini gerekse evlerinde ki diğer ihtiyaçlarının temini noktası personelimizle birlikte seferberlik içerisindeyiz. İnşallah hayırlısı olur ve bu illetten kurtuluruz. Sevgili Gülüç halkı lütfen evde kalsın, biz Gülüç belediyesi olarak hizmetlerindeyiz. Hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı var ama biz çalışıyor olacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaç taleplerini yerine getireceğiz. Maske dağıtımını bir seferde bırakmayacağız, vatandaşımız talep ettikçe bizler maske dağıtımına devam edeceğiz. Son olarak korona virüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine de başsağlığı dilerim. Şuan da bu virüs ile mücadele eden hastane de yatan hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Çakır "Dünyaya örnek olacak çalışma"

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin korona virüse karşı örnek bir mücadele sergilediğini belirterek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu korona virüsüde yeneceklerini söyledi. Çakır konuşmasında "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devletimiz, hükumetimizin tüm kurumları korona virüs ile mücadele de elinden gelenin üstünde dünyaya örnek olacak bir çalışma içerisindeler. Bir taraftan ekonomik yardımlar, bir taraftan sosyal yardımlar ve aynı zamanda belediye başkanlarımızın katkılarıyla da her türlü maske ve dezenfektan dağıtımı çalışmaları devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Gülüç belediyemiz her zaman olduğu gibi halkının yanında olarak halkının ihtiyaçlarını karşılayacak. Kapı kapı dağıtım yapılacak. Bir belde belediyesinin çok daha üzerinde çalışmalar yapıyor. Bizlerde her zaman yanındayız. Sağolsun korona virüs ile mücadele de başta kaymakamımız ve devlet kurumlarımız olduğu gibi belediyemiz, belediye başkanlarımızda halkımızın bu süreci en az hasarla atlatmaları adına gayret gösteriyoruz. Biz bir yandan köylerimize, beldelerimize de ulaşması adına yardımlarımızı yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu organizasyondan dolayı başta belediye başkanımıza, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da evde kalmalarını, sosyal mesafeyi gerçek manada korumalarını söylüyorum. Bugünler gelip geçecek" dedi.

AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz'da konuşmasında korona virüse ülke genelinde ve Gülüç'te başarılı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, çalışmalarından dolayı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Yılmaz konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Dünya da örnek olacak bir mücadele veriyoruz. Gülüç belediyemiz bu süreçte halkın yanında kalarak, gerekli bütün maddi ve manevi desteği veriyor. Bu noktada kaymakamımız, ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımız, emniyet personelimizi, bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmek noktasında hükumetimizin vermiş olduğu direktifler noktasında gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Bu süreç biz ne kadar dikkat edersek o kadar çabuk biter. İnşallah yarından itibaren maske ve dezenfektan dağıtımına başlanacak. Ben başkanımıza, ekibine ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci atlatır ve sağlıklı günlerde hayatımıza devam ederiz."

Gülüç Belediyesi ekipleri yarın sabahtan itibaren beldede ki tüm evlere hijyen setlerinin dağıtımına başlayacak. - ZONGULDAK

Mustafa Demirtaş, Ülgür Gökhan, Gülüç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 07:35 Kaynak: İHA

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