İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, gümrük sınır kapılarının yük taşımacılığına açılmasına ilişkin, "İki ülke arasında yıllık 30 milyar dolarlık ticaret amaçlanmıştı. Umarız ki yeniden bu kapıların açılmasıyla, gümrük kapılarının yenilenmesi ve geliştirilmesiyle bu amacı ele alabiliriz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir kapalı olan ve İran ile Irak'a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığını duyurması üzerine sınır kapılarında ticari hareketlilik yaşanmaya başladı.

Sınır kapılarının açılması ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla pazarlardaki ticaretin yeniden ivme kazanması bekleniyor.

Başkonsolos Soltanzadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsten dolayı dünya çapında bazı sıkıntılar yaşandığına işaret etti.

"İddialı ülkelere kıyasla işler başarılı şekilde yürüyor"

Türkiye ile İran'ın bu sıkıntıdan etkilendiğini belirten Soltanzadeh, "Hamd olsun ki bu süreç hem Türkiye'de hem de İran'da başarılı bir şekilde yürütüldü. İddialı ülkelere göre kıyasla işler başarılı şekilde yürüyor. Umarız ki yakın zamanda bu sıkıntı tüm dünyadan kalkar." dedi.

Soltanzadeh, koronavirüs sürecinde demir yolu üzerinden ticaretin devam ettiğine dikkati çekerek, bu şekilde iki ülke arasında ticaretin tümden durmasının engellendiğini dile getirdi.

Demir yolu aracılığıyla işlemlerin 7/24 saat esasıyla yapıldığını ve vagon sayılarının çoğaldığını aktaran Soltanzadeh, şöyle konuştu:

"İki ülkenin tedbirlerinden dolayı sınırlarımız açıldı ve ilk kamyonlar, Gürbulak Sınır Kapısından hem Türkiye'ye hem de İran'a giriş çıkış yaptı. Umarım ki işlerimiz iyi gitsin ve ticaretimiz gelişsin. Gürbulak Sınır Kapısı'nın kapalı olmasının, iki tarafa da büyük zararı oldu. Umarız ki bundan sonra sağlık tedbirleri alınarak ticaretimiz yeniden normal haline dönmüş olsun. Ülkeler arasında salgına rağmen ticaret durdurulamaz ama bu süreç bizlere yeni tedbirler öğretti."

"Özel sektör ve otellerin bizden istekleri var"

Soltanzadeh, iki ülke arasında yeni tedbirler alarak ticareti geliştireceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İki ülke arasında yıllık 30 milyar dolar ticaret amaçlanmıştı. Umarız ki yeniden bu kapıların açılmasıyla, gümrük kapılarının yenilenmesi ve geliştirilmesiyle bu amacı ele alabiliriz. Sadece ticaret değil, turizm alanında da iki taraftan istekler var. Özel sektör ve otellerin bizden istekleri var. İnşallah adım adım misafir ve yolcu geliş gidişini de açarak normalleşelim. Yeni tedbirlerle ticaret ve turizm konularında iki ülke arasındaki kapıları açmak zorundayız."

İranlıların turizm noktasında tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğine işaret eden Soltanzadeh, şunları kaydetti:

"Normalde İran'daki 3 sınır kapımızdan yılda 2 milyona yakın turist Türkiye'ye geliyor. Şimdilik bu tedbirleri alarak hem yolcularımız ve misafirlerimizi hem de otellerimizi normal haline dönüştürmek zorundayız. Türkiye, kültür ve dil açısından da İran'a yakın bir ülke. İran'da dünyaca tanınmış ve kayıt altına alınmış 11 eserimiz var. İnşallah normalleşen süreçte Türkiye'den de İran'a turist akınına destek vereceğiz. İran'da da ambargolara ve baskınlara rağmen virüsle mücadelemiz iyi gidiyor. İnsanların kafasında biraz bu dönemde bir gerginlik var ama bu süreçte de yeni tedbirlerle turizmi yeniden normal haline döndüreceğiz."