Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü'de 2 milyon 422 bin captagon cinsi uyuşturucu yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü'de 2 milyon 422 bin captagon cinsi uyuşturucu yakaladı

14.04.2022 13:45

Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü'de 2 milyon 422 bin captagon cinsi uyuşturucu yakaladıANKARA Gümrük Muhafaza ekiplerince Cilvegözü Gümrük Sahasında 2 tırın içerisinde turşu bidonlarına gizlenmiş 2 milyon 422 bin 110 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü'de 2 milyon 422 bin captagon cinsi uyuşturucu yakaladı

ANKARA Gümrük Muhafaza ekiplerince Cilvegözü Gümrük Sahasında 2 tırın içerisinde turşu bidonlarına gizlenmiş 2 milyon 422 bin 110 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den gümrük sahasına gelen 2 tır riskli olarak değerlendirildi. Kornişon turşu taşıdığı beyan edilen 2 tır, x-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk noktaları tespit edilen tırlar, arama hangarına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin de içerisinde turşu olduğu belirtilen kovalara aşırı tepki vermesi üzerine açılan turşu bidonlarının taban kısımlarında şeffaf poşetler içerisinde haplar olduğu görüldü.

Haplardan alınan numunenin, uyuşturucu test kiti aracılığıyla yapılan analizinde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince 2 tırda toplam 403 kilogram ağırlığında 2 milyon 422 bin 110 adet captagon cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tırın sürücüleri dahil toplamda 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.

Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü'de 2 milyon 422 bin captagon cinsi uyuşturucu yakaladı
Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü'de 2 milyon 422 bin captagon cinsi uyuşturucu yakaladı
Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü'de 2 milyon 422 bin captagon cinsi uyuşturucu yakaladı

YORUMLAR
500
BAĞCILAR'DA YOL KESME KAVGASINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER BAĞCILAR'DA YOL KESME KAVGASINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım Evinde uyuşturucu bulunan şüphelinin yaptığı savunma pes dedirtti: Kullanmıyorum, ucuz diye toplu aldım Adana'da evlerinde uyuşturucu satarken yakalanan çifte dava Adana'da evlerinde uyuşturucu satarken yakalanan çifte dava

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Uyuşturucu, Cilvegözü, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü'de 2 milyon 422 bin captagon cinsi uyuşturucu yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
13:58 Yüzde 9,2'lik hisse yetmedi: Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi
13:45 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti
13:35 Bakanlıktan bayram düzenlemesi: Tren seferleri artırıldı, biletler yarın satışta
13:33 Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:14:52. #1.11#
SON DAKİKA: Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü'de 2 milyon 422 bin captagon cinsi uyuşturucu yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement