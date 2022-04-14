Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü'de 2 milyon 422 bin captagon cinsi uyuşturucu yakaladı - Son Dakika

Gümrük Muhafaza ekipleri Cilvegözü'de 2 milyon 422 bin captagon cinsi uyuşturucu yakaladı

ANKARA Gümrük Muhafaza ekiplerince Cilvegözü Gümrük Sahasında 2 tırın içerisinde turşu bidonlarına gizlenmiş 2 milyon 422 bin 110 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Suriye'den gümrük sahasına gelen 2 tır riskli olarak değerlendirildi. Kornişon turşu taşıdığı beyan edilen 2 tır, x-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk noktaları tespit edilen tırlar, arama hangarına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeklerinin de içerisinde turşu olduğu belirtilen kovalara aşırı tepki vermesi üzerine açılan turşu bidonlarının taban kısımlarında şeffaf poşetler içerisinde haplar olduğu görüldü.

Haplardan alınan numunenin, uyuşturucu test kiti aracılığıyla yapılan analizinde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince 2 tırda toplam 403 kilogram ağırlığında 2 milyon 422 bin 110 adet captagon cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tırın sürücüleri dahil toplamda 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturmaya devam ediliyor.