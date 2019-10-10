Son Dakika Haberleri: Gümüşhacıköy'de "4006 Tübitak Bilim Fuarı"
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Gümüşhacıköy'de "4006 Tübitak Bilim Fuarı"

1 saat önce

Gümüşhacıköy ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Gümüşhacıköy'de

Gümüşhacıköy ilçesinde "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Gümüşhacıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerinin yer aldığı serginin açılışı okul bahçesinde yapıldı.

Açılış törenine, Kaymakam Mehmet Deniz Aracacı, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Samet Kargıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Gültekin, yaptığı konuşmada, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyledi.

Daha sonra Kaymakam Arabacı ve protokol üyeleri, öğrencilerin çalışmalarının sergilendiği stantları ziyaret ederek hazırlanan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Anadolu Lisesi, Gümüşhacıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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