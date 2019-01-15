Gümüşhacıköy'de Öğrenci Servislerine Kış Lastiği Denetimi
1 saat önce
Gümüşhacıköy'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrenci servislerine kış lastiği denetimi yaptı.
Gümüşhacıköy
'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrenci servislerine kış lastiği denetimi yaptı.
Denetimde, öğrenci servislerinde bulunması gereken malzemelerin kontrolü, araçların ve sürücülerin öğrenci taşımaya uygun olup olmadığı ve özellikle araçlara kış lastiği takılıp takılmadığı kontrol edildi.
İlçe Emniyet Müdür Vekili Sezgin Çelik
, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak için denetimlerin devam ettiğini söyledi.
Kış mevsimi olması nedeniyle kontrollerini artırdıklarını belirten Çelik, "Okul çağındaki çocuklarımızın servis araçlarında huzur ve güven içinde yolculuk yapmaları, okul servis araçlarının karıştığı kazaları önlemek için okul servis araçlarına yönelik denetimler devam edecektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:06 Kaynak: AA
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