Gümüşhane'de bir köy Kovid-19 karantinasına alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Akgedik köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Bugünden itibaren ilgili köyde karantina uygulanmaya başlandığı kaydedildi.