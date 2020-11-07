Devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı

07.11.2020 16:23

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Çavuşoğlu idaresindeki 61 K 0616 plakalı tır, Köstere köyü mevkisinde bariyere çarptıktan sonra yol kenarındaki menfeze düştü.

Alev alarak yanan tırdan atlayan Çavuşoğlu, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tırın kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Trabzon-Gümüşhane karayolu, soğutma işlemlerinin ardından trafiğe açıldı.

Devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı
Devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı
Devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı
Devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gümüşhane, Torul, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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