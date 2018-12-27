Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Okullar 1 Gün Daha Tatil Edildi

Gümüşhane'de Okullar 1 Gün Daha Tatil Edildi

1 saat önce

Gümüşhane Valiliği, il genelinde kar yağışı nedeniyle okulların bir gün daha tatil edildiğini duyurdu.

Gümüşhane'de Okullar 1 Gün Daha Tatil Edildi, System.String[]
Gümüşhane Valiliği, il genelinde kar yağışı nedeniyle okulların bir gün daha tatil edildiğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, Gümüşhane merkez ve ilçelerinde yaşanan aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve beklenen kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim-öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gümüşhane Valiliği kar yağışının ardından 27 Aralık Perşembe günü de il genelinde eğitime ara vermişti. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:55 Kaynak: İHA

Aralık, Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane, Güncel
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