Gümüşhane'de vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika

Gümüşhane'de Aşure günü nedeniyle Valilik ve Belediye Başkanlığı tarafından Cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kent merkezindeki Kemaliye Camii ve şehrin eski yerleşim yeri olan Süleymaniye Mahallesindeki tarihi camide gerçekleştirilen etkinlikte bin 500 kişilik aşure dağıtımı gerçekleşti.

Vali Kamuran Taşbilek, Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse ve Merkez İlçe Başkanı Fatih Gürses'in katılımıyla Kemaliye camii avlusunda kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti.

Programın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Vali Taşbilek, tüm İslam aleminin Aşure günü ve Muharrem ayını tebrik ederek, "Muharrem ayı vesilesiyle ilimizde birliği, beraberliği tesis etmek, kardeşliğimizin nişanesi olarak Belediyemizle birlikte Aşure etkinliği düzenledik. Milletimizle birlikte aşuremizi dağıttık. Aşure günü vesilesiyle milletimizin birliğinin, dirliğinin devam etmesini, daim olmasını Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise geleneksel hale getirdikleri Aşure etkinliğini bu yıl da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün bin 500 kişilik aşureyi Cuma namazı çıkışında vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştirdik. Bütün İslam aleminin, milletimizin Aşure gününü tebrik ediyorum. Aşure birlik, dirlik, kardeşlik ve dayanışma günü. Milletimize, ülkemize ve şehrimize bereketler getirmesini yüce Rabbimden diliyorum" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE