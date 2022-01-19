Üye Girişi
Gümüşhane'de yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı etkili oldu

19.01.2022 11:32

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı etkili oldu Yoğun kar yağışı nedeniyle Zigana dağı geçidinde ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor İl merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı İl genelinde 267 köy yolu ulaşıma kapandı Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden...

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı etkili oldu

Yoğun kar yağışı nedeniyle Zigana dağı geçidinde ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor

İl merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı

İl genelinde 267 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaşırken, 267 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tüm ilçelerde etkili olan kar yağışı hafif şekilde de olsa etkisini sürdürürken kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Okulların tatil edilmesi nedeniyle ulaşımda çok fazla sorunun yaşanmadığı kent merkezinde Belediye ekipleri erken saatlerden itibaren karla mücadele ve tuzlama çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının yoğun olması nedeniyle Gümüşhane- Trabzon karayolundaki Zigana dağı geçidinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken araçlar İki su köyündeki alanda bekletiliyor.

Yüksek kesimlerde 40 santimetreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle Merkez ilçede 70, Kelkit ilçesinde 66, Köse ilçesinde 14, Kürtün ilçesinde 29, Şiran ilçesinde 63 ve Torul ilçesinde 25 olmak üzere il genelinde toplam 267 köy yolu da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler diyaliz hastaları, cenazelerin olduğu köyler ve acil durumların olduğu köylerde karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı geçitlerinde de kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerinin 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğü, zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşanan bu yollarda sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi.

Kent merkezinde gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından esnaflar dükkanlarının önünde, Belediye görevlileri de caddelerde kar temizliği yaparken vatandaşlardan İbrahim Taş, "Eskiden çok fazla kar yağdığı zamanları hatırlıyoruz fakat son zamanlarda küresel ısınmadan dolayı kar yağmıyordu. Kara hasrettik. Bugün yağan kar bizi mutlu etti. Son 4-5 senedir düzgün kar görmedik. Geçen yıl köylerde su sıkıntısı vardı kuraklık vardı meralarda otlar büyümüyordu, hayvancılıkla uğraşan kişiler muzdaripti. 2022 bize güzel bereketli bir yıl getirir inşallah" dedi.

Vatandaşlardan Mahmut Dal ise "Vatandaş düşmesin diye kaldırımları temizledim. Ben köyde dururken odundan kar küreğimiz vardı, kuyruk yağı sürüp bacaları sıyırırdık. O özlemimi bugün burada kaldırımları küreyerek gideriyorum" diye konuştu.

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı etkili oldu
Gümüşhane'de yoğun kar yağışı etkili oldu
Gümüşhane'de yoğun kar yağışı etkili oldu

YORUMLAR
500

Gümüşhane, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


İBB su zammı için harekete geçti! Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacak İBB su zammı için harekete geçti! Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacak         
17:24
Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü         
17:18
Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı         
17:15
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı PCR zorunluluğuna saatler kala Bulgarlar, Edirne'ye akın edip alışveriş yaptı         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
17:18 Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü
17:16 Topraktaki kaya parçasını kaldıran defineci, altın işlemeli yılan figürü buldu
17:14 Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı, illerden arka arkaya tatil haberleri gelmeye başladı
17:11 Vali'den öğrenciye esprili yanıt: Kazım, sen içme diye okullar tatil edildi
17:07 Dünyanın en iyisi Luis Campos, Galatasaray için İstanbul'da
17:04 İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı
16:55 SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, ücretsiz olarak verilecek
16:51 Marketlerde kırmızı ete zam geldi
16:45 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hrant Dink paylaşımı: Birlikteliğin gelişmesi için mücadele eden Hrant Dink'i özlemle anıyorum
16:38 Eda Ece 2. kez koronavirüse yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 17:30:25. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement