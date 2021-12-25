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GÜMÜŞHANE'DE YURTLARDAKİ FAZLA YEMEKLER İHTİYAÇLILARA ULAŞTIRILIYOR - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'DE YURTLARDAKİ FAZLA YEMEKLER İHTİYAÇLILARA ULAŞTIRILIYOR

25.12.2021 10:40

GÜMÜŞHANE'de gönüllü öğrenciler, ülke genelinde israfın önlenmesi amacıyla başlatılan 'Komşum Projesi' kapsamında yurtlarda tüketilmeye uygun fazla yemekleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

GÜMÜŞHANE'de gönüllü öğrenciler, ülke genelinde israfın önlenmesi amacıyla başlatılan 'Komşum Projesi' kapsamında yurtlarda tüketilmeye uygun fazla yemekleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gönüllülük Federasyonu ve Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği'nin; kamu kurumları başta olmak üzere, çeşitli yerlerde artan ve tüketilmeye uygun yemeklerin israfının önüne geçilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının amaçlandığı 'Komşum Projesi', Gümüşhane'de yurtlarda uygulanmaya başladı. Kentteki yurtlarda artan ve tüketilmeye uygun yemekler, gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

'SOSYAL YARDIMLAŞMAYLA BİRLİK İÇERİSİNDEYİZ'

Projede gönüllü öğrenci Muhammed Hüseyin Dağ, sosyal yardımlaşmayla birlik içinde olduklarını söyleyerek, "Tüketilmeye uygun yemeklerin ziyan olmaması için biz de proje kapsamında daha önce belirlenmiş ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımda bulunuyoruz. Sosyal yardımlaşmayla birlik içerisindeyiz? dedi.

'İSRAF OLMUYOR, İHTİYAÇLAR SAĞLANIYOR'

Gönüllü öğrenci Buse Keskin de "Proje, sosyal hizmetler tarafından belirlenen yardıma muhtaç ailelerin KYK yurdundan çıkan yemeklerin fazla kalmasıyla birlikte onlara temiz yemekler götürüyoruz. Hem yemekler israf olmuyor hem de ihtiyaçları sağlanıyor" diye konuştu.

'AİLELERE DAĞITIM YAPIYORUZ'

Önder Polat ise "Gün içerisinde bize iki defa yemek sunuluyor, yemeklerin kalanlarında ise muhtaç ailelere, ihtiyacı olan ailelere dağıtım yapıyoruz. Projenin en iyi faydası insanlara yardımcı oluyoruz. Bu şekilde yardıma muhtaç insanların, bir nebze de olsa akşam yemeğini karşılamış oluyoruz? dedi.

GÜMÜŞHANE'DE YURTLARDAKİ FAZLA YEMEKLER İHTİYAÇLILARA ULAŞTIRILIYOR
GÜMÜŞHANE'DE YURTLARDAKİ FAZLA YEMEKLER İHTİYAÇLILARA ULAŞTIRILIYOR
GÜMÜŞHANE'DE YURTLARDAKİ FAZLA YEMEKLER İHTİYAÇLILARA ULAŞTIRILIYOR

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Togo Cumhuriyeti, Gümüşhane, gençlik, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: GÜMÜŞHANE'DE YURTLARDAKİ FAZLA YEMEKLER İHTİYAÇLILARA ULAŞTIRILIYOR - Son Dakika
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