Gümüşhane'den İzmir'e kardeşlik köprüsü - Son Dakika

İzmir'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen deprem felaketinin ardından Gümüşhane Valiliği koordinasyonunda toplanan yardımlar bölgeye gönderilmek üzere yola çıktı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nın belirlediği acil ihtiyaç duyulan gıda ve yaşam malzemeleri dikkate alınarak hazırlanan 935 koliden oluşan deprem yardımı bölgeye uğurlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Valiliğimiz koordinesinde toplanan yardımları deprem bölgesine uğurladık. Katkı sunan değerli Gümüşhanelilere, hayırsever kişi ve kurumlarımızın hepsine gösterdikleri içten kardeşlik için çok teşekkür ediyorum. Gümüşhane olarak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gönlümüz ve dualarımız İzmirli kardeşlerimizle" dedi. - GÜMÜŞHANE