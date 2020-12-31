Vali Taşbilek'ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı - Son Dakika

Vali Taşbilek'ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı

31.12.2020 18:09
Vali Taşbilek'ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı, System.String[]

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yılbaşı nedeniyle 24 saat esasıyla görev yapan kamu görevlilerini ziyaret etti, vatandaşlardan yılbaşı gecesinde evlerde yoğunluk oluşturmamalarını istedi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, yılbaşı nedeniyle 24 saat esasıyla görev yapan kamu görevlilerini ziyaret etti, vatandaşlardan yılbaşı gecesinde evlerde yoğunluk oluşturmamalarını istedi.

Beraberinde Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ve İl Emniyet Müdürü Celal Taşci ile ilk olarak Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Taşbilek, burada nöbet tutan güvenlik görevlilerinin yeni yılını kutladı ve bir süre sohbet etti. Ardından İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek buradaki şeref defterini imzalayan Vali Taşbilek ve beraberindeki heyet daha sonra İtfaiye Müdürlüğü ile Akçakale ve İkisu güvenlik noktalarını ziyaret etti, incelemelerde bulundu ve çalışanların yeni yıllarını kutladı.

Burada kendisini takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşlardan tedbirlere uymalarını isteyen Vali Taşbilek, "Başta Gümüşhanemizin değerli insanları olmak üzere bütün milletimizin ve tüm insanlığın yeni yılını kutluyorum. 2021 yılının ilimize, ülkemize, tüm insanlığa başta sağlık olmak üzere hayırlar getirmesini diliyorum. Mutluluk, esenlik içerisinde bütün insanlığın hayat sürmesini temenni ediyorum" dedi.

Gümüşhanelilerden de bu gece özellikle evlerde yoğunluk oluşturmamaları noktasında özel ricada bulunan Vali Taşbilek, "Değerli Gümüşhanelilerden bu gece özellikle yılbaşı kutlamaları noktasında evlerde yoğunluk oluşturmamalarını istiyoruz. Çünkü bu hastalık sürecinde aile toplanmaları çok önemli. Aile içi bulaşın çok yüksek olduğu Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu ve değerli uzmanlarımızca iletilmekte. Buna özellikle dikkat edilmesi noktasını özel istirham ediyorum vatandaşlarımızdan" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Vali Taşbilek'ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı
Vali Taşbilek'ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı
Vali Taşbilek'ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı
Vali Taşbilek'ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı
Vali Taşbilek'ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı
Vali Taşbilek'ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı

Ercan Çimen, Cumhuriyet, Köprübaşı, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Taşbilek'ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Özlü: Yılbaşında dikkat etmezsek 15-20 gün sonra bedel öderiz Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir Antalyalı balıkçılar balon balığının kuyruğundan 180 bin TL kazandı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı 2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Enes Batur açık ara farkla zirveye oturdu Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedariğine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedariğine 6 ay yasak         
17:29
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi         
16:43
MHP'li Yahşihan Belediyesi asgari ücreti 3 bin 400 TL yaptı MHP'li Yahşihan Belediyesi asgari ücreti 3 bin 400 TL yaptı         
16:12
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Uyuşturucu tacirlerinin baskından kaçmak için kurdukları düzenek akıllara durgunluk verdi Uyuşturucu tacirlerinin baskından kaçmak için kurdukları düzenek akıllara durgunluk verdi         
15:29
Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı         
15:21
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 18:23:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Taşbilek'ten vatandaşlara yılbaşı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei