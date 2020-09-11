Gümüşhanespor, 11 futbolcusunun sözleşmesini uzattı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, 11 futbolcusunun sözleşmelerini yeniledi.Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp yöneticisi Yunus Emre Şeker katıldı. Transfer yasağı bulunan Karadeniz ekibi, iç transferde; Raif Gündoğdu, Muharrem Efe, Tekin Adar, Sancar Yıldırım, Burak Demireğen, Recep Oğuz, İlke Tankul, Batuhan Aygün, Hasan Kaşıkara, Tugay Adamcıl ve Denizhan Uçak ile 1 yılık yeni sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:33 - Kaynak: DHA
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