Gümüşhanesporlu futbolculardan formalı protesto - Son Dakika
Son Dakika Spor Gümüşhanesporlu futbolculardan formalı protesto - Son Dakika Spor

Gümüşhanesporlu futbolculardan formalı protesto

6 saat önce

TFF 2'inci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, 3-2 galip geldikleri Amed Sportif maçı sonrası yaşanan ekonomik ve yönetimsel sorunları protesto için formalarını sahanın ortasına bırakarak soyunma odasına gitti.

Gümüşhanesporlu futbolculardan formalı protesto, System.String[]

TFF 2'inci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, 3-2 galip geldikleri Amed Sportif maçı sonrası yaşanan ekonomik ve yönetimsel sorunları protesto için formalarını sahanın ortasına bırakarak soyunma odasına gitti.

Sezon başından itibaren ekonomik ve yönetimsel olarak sorun yaşayan Gümüşhanespor'da alınan 3-2'lik Amed Sportif maçı sonrası oyuncular galibiyete rağmen sorunların devam etmesi moralleri bozuyor. Personel maşı, oyuncu maç başları ve teknik ekibin ödemelerinin henüz gerçekleşmediği belirtildi. Futbolcular, Afjet Afyon maçından sonra verilen prim sözünün de yerine getirilmediğini dile getirdi.

KAPTAN EFE: BU TAKIMI LİGDE TUTACAĞIZ

?Amed müsabakası sonunda taraftarların yanı gelerek kısa bir konuşma yapan Gümüşhanespor takım kaptanı Muharrem Efe, "Biz burada 11 kişi ile mücadeleye çıkıyoruz. Hepimiz ailemizden uzak, 1 lira para almadan maça çıkıyoruz. Bizler burada adeta savaşıyoruz. Taraftar olarak sizlerin de her maç bizim yanımızda olmanızı istiyoruz. Allah'ın izniyle biz burada sonuna kadar savaşacağız ve bu takımı ligde tutacağız. Ama sizlerde  burada  yanımızda olacaksınız" ifadelerini kullandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin harekat başlattığı İdlib'de bulunan siviller: 9 yıldır ilk defa bir uçaktan korkmadık
Futboldan 4 ay men edilen Daniel Sturridge: Ben bahis yapmadım Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak Cagliari, Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 21:08:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhanesporlu futbolculardan formalı protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]