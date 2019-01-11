Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Başkasının Park Halindeki Kazalı Cipini Sattıkları İddiası

Güncelleme - Başkasının Park Halindeki Kazalı Cipini Sattıkları İddiası

55 dakika önce

Samsun'un Canik ilçesinde başkasının cipini sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güncelleme - Başkasının Park Halindeki Kazalı Cipini Sattıkları İddiası, System.String[]
Samsun'un Canik ilçesinde başkasının cipini sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İddiaya göre, cipiyle kaza yapan Hakkı B. (34), aracını Gülsan Sanayi Sitesi yakınlarında yol kenarına park ederek ayrıldı.

Birkaç gün sonra geri döndüğünde cipinin yerinde olmadığını gören Hakkı B, polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu aracı sanayide kaporta dükkanı bulunan F.M'nin (41), Ankara'dan gelen C.Y'ye (41) kendi aracıymış gibi sattığını belirledi.

Aracın Ankara'nın Etimesgut ilçesinde otoparkta olduğunu ve çekiciyle götürüldüğü tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda C.Y. ile M.T.A. (24) Ankara'da, F.M. ise Samsun'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 60 bin lira değerinde olan ve 10 bin liraya satıldığı belirlenen araç ise sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:38 Kaynak: AA

Ankara, Canik, Samsun, Güncel
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