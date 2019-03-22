Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Güncelleme - Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

40 dakika önce

Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Güncelleme - Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın, System.String[]
Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasının boyahane bölümünde çıkan yangın kısa sürede diğer birimlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi.

Alevleri yaklaşık bir saatte kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

İlk belirlemelere göre, boyahanedeki elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın, fabrikada hasar yol açtı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Merkez, Bursa, Güncel
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