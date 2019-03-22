Güncelleme - Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın
40 dakika önce
Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Bursa
'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. Merkez Yıldırım
ilçesi İsabey
Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasının boyahane bölümünde çıkan yangın kısa sürede diğer birimlere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi.
Alevleri yaklaşık bir saatte kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.
İlk belirlemelere göre, boyahanedeki elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın, fabrikada hasar yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:48 Kaynak: AA
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