Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme - Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Hatay'da uyuşturucu satan torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Güncelleme - Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Hatay'da uyuşturucu satan torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan "torbacılara" yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip yaptı.

Ekiplerin merkez Antakya ilçesinde şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramda da 131 gram esrar, bin 113 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 11'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:04 Kaynak: AA

Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak Rapçi Ezhel'e Uyuşturucudan 3'üncü Kez Dava Açıldı

11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün Doktoruna 15 Yıla Kadar Hapis İstemi Ezhel'in 5 Yıla Kadar Hapsi İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 20:08:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]