Güncelleme - Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Hatay'da uyuşturucu satan torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Hatay
'da uyuşturucu satan torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satışı yapan "torbacılara" yönelik 5 ay süren fiziki ve teknik takip yaptı.
Ekiplerin merkez Antakya
ilçesinde şüphelilerin adreslerine gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramda da 131 gram esrar, bin 113 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 11'i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:04 Kaynak: AA
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