Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Karabük Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Güncelleme - Karabük Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

24 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli Muğla, Kocaeli ve Kütahya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli salıverildi.

Güncelleme - Karabük Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli Muğla, Kocaeli ve Kütahya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli salıverildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.


Güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.B, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı, F.D, F.A. ve Ö.K. ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup oldukları, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince dün Karabük merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, E.B. (22), F.D. (25), F.A. (25) ve Ö.K. (25) gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:08 Kaynak: AA

Kütahya, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi Fetö'nün Futbol Yapılanması Davası: Emre Belözoğlu Hakkında Fetö Soruşturması Yürütülüyor

Kütahya'da Kadın Cinayeti Cumartesi'ye Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:32:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Karabük Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]