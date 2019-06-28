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GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

45 dakika önce

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu, System.String[]
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadeleri sonrası hakimliğe sevk edilen şüphelilerden H.D. ve C.U. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası ilçelerinde 25 Haziran'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddiasıyla H.D, C.U, M.D, M.H.Ş, E.T, S.G. ve B.Ş. gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin ikametgahlarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:51 Kaynak: AA
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