Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Mke Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı

Güncelleme - Mke Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı

32 dakika önce

Afyonkarahisar'da otomobilin MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Güncelleme - Mke Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 23 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'da otomobilin MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında, Antalya'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarptı.

Midibüsün çarpmanın etkisiyle devrildiği kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

"Taraftarın hepsi uyuyordu"

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Şener Çoruh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının Antalya'da oynadığı maçın ardından yola çıktıklarını ve sadece bir yerde mola verdiklerini söyledi.

Kaza esnasında uyuduğunu belirten Çoruh, "Taraftarın hepsi yorgun olduğu için midibüsün içinde uyuyordu. Kaza da herhalde arkamızdaki bir arabanın bize çarpmasıyla gerçekleşiyor. Şoför de ondan kurtarayım derken bariyerlere vurarak iki takla attı. İki tane gencecik fidanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, ailelerine ve onları seven herkese sabır versin." diye konuştu.

Taraftarlardan Çetin Salbaş da kaza nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Mutlu günlerinde üzücü bir olay yaşadıklarını ifade eden Salbaş, "İki tane aslan gibi babayiğidimizi kaybettik. Biz de zaten kazanın üzerine geldik. Konuşacak başka bir şey de yok. Mutlu günümüzde çok acı yaşıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:12 Kaynak: AA

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