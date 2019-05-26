Son Dakika Haberleri: GÜNCELLEME - Musul'da bombalı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

GÜNCELLEME - Musul'da bombalı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

7 saat önce

Irak'ın Musul kentine bağlı Rabia kasabasındaki Uveyne köyünde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

GÜNCELLEME - Musul'da bombalı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı, System.String[]
Irak'ın Musul kentine bağlı Rabia kasabasındaki Uveyne köyünde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, köy merkezine bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 8 sivilin yaralandığı bildirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgede inceleme başlattığı belirtilen açıklamada, saldırıyı şu ana kadar kimsenin üstlenmediği kaydedildi.
Musul İl Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, saldırıda bir sivilin öldüğünü, 5 sivilin yaralandığını açıklamıştı.
Irak'ın kırsal bölgelerindeki benzer saldırılarda şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaşıyor.
DEAŞ, Irak'ın başta Kerkük olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:03 Kaynak: AA
Irak, Musul, Güncel
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