Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Telefonda Dolandırıcılık Şüphelilerinin Samsun'da Yakalanması

Güncelleme - Telefonda Dolandırıcılık Şüphelilerinin Samsun'da Yakalanması

1 saat önce

Muğla'da, kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı iki kardeşi 150 bin lira, 70 bilezik, 60 çeyrek ve 100 cumhuriyet altını alarak dolandırdıkları iddiasıyla Samsun ve Muğla'da gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Telefonda Dolandırıcılık Şüphelilerinin Samsun'da Yakalanması, System.String[]
Muğla'da, kendilerini polis olarak tanıtarak yaşlı iki kardeşi 150 bin lira, 70 bilezik, 60 çeyrek ve 100 cumhuriyet altını alarak dolandırdıkları iddiasıyla Samsun ve Muğla'da gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Umut S. ve kardeşi Mehmet S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen zanlılar, SEGBİS aracılığıyla bağlandıkları Muğla'daki nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda olaylara karıştığı tespit edilen Y.A. Muğla merkezde H.K. ise Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Olay


Muğla'da yaşayan Ö.B. (82) ile kardeşi G.B'yi (94) telefonla arayan zanlılar, kendilerini polis olarak tanıtmış, iki kardeş, terör örgütlerinin adlarına kredi kartı çıkartıp örgüt adına alışveriş yaptıklarını öne süren ve evin önüne gelen şüphelilere, ilk etapta 100 bin lira parayı torba içinde teslim etmişti.


Daha sonra, sözde operasyonun sağlıklı devam etmesi gerektiğini iddia eden zanlılar, yaşlı kardeşlerin banka hesaplarında bulunan 50 bin lira ile 70 bilezik, 60 çeyrek ve 100 cumhuriyet altınını istemişti. Şüpheliler söz konusu para ve altını, mağdurların evlerinin önüne gelip almıştı.


Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince tespit edilen iki zanlı, dün Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir otele düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:06 Kaynak: AA
Muğla, Samsun, Güncel
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