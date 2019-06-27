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GÜNCELLEME - Tunus'taki intihar saldırılarında bir polis hayatını kaybetti

6 dakika önce

Tunus'ta eş zamanlı düzenlenen iki ayrı intihar saldırısında bir polisin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

GÜNCELLEME - Tunus'taki intihar saldırılarında bir polis hayatını kaybetti, System.String[]
Tunus'ta eş zamanlı düzenlenen iki ayrı intihar saldırısında bir polisin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan ez-Zak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentte biri emniyet merkezi diğeri devriye gezen polis aracını hedef alan intihar saldırılarında bir polisin öldüğünü aktardı.
İki ayrı saldırıdan hangisinde can kaybı olduğuna ilişkin ayrıntı vermeyen Zak, saldırılarda ayrıca 5'i polis 8 kişinin yaralandığını ifade etti.
İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, başkentteki intihar saldırılarında 6'sı polis toplam 9 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Başkent Tunus'ta bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılardan ilkinde başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde devriye gezen polis aracı, diğerinde El-Kercani bölgesinde yer alan polis merkezi hedef alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:41 Kaynak: AA
Polis, Tunus, Güncel
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