GÜNDEM / 14 Ağustos 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 749. yıl dönümü anma etkinlikleri programına katılacak.

(Nevşehir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin ortaklaşa düzenleyeceği "Aile Kongresi"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "DEİK EU Talks: Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı" bilgilendirme toplantısına video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak ve fındık hasadına katılacak.

(Giresun/10.30-16.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı "ciro", "perakende satış" ve "sanayi üretim" endeksleri ile temmuz ayı "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi ile ağustos ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenleyecek.

(Bern) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı yapacak.

(Brüksel)

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.?

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/22.00)

ÖZEL HABER

1- Sümela Manastırı ayine hazır

Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı, 88 yıl aradan sonra yılda bir kez Hristiyan Ortodoksların ayin yapmasına izin verilen 2010'dan itibaren düzenlenen 7. ayine ev sahipliği yapacak

Manastırın restorasyonu dolayısıyla 4 yıl ara verilen ayini, Fener Rum Patrikhanesi yetkililerinin yönetmesi bekleniyor

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu yıl ayine 50 civarı kişinin katılması planlanıyor

(Tuğba Yardımcı/Trabzon)

2- GRAFİKLİ - Anadolu'nun manevi mimarı: Hacı Bektaş Veli

İnsanlara tasavvufun inceliklerini anlatan Hacı Bektaş Veli, bilgi ve erdem kandilini yaktığı Anadolu'da, Hakk'a ulaşmanın, dört kapı kırk makamdan geçerek hakikate kavuşmanın yollarını talebelerine öğretti

Hayatının büyük bir kısmını Anadolu insanının yetişmesine adayan Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım", "İncinsen de incitme", "Her ne ararsan kendinde ara" sözleri bütün insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe çağırıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl "Bir Veli'nin varisiyiz, mirasımız aşktır bizim" temasıyla gerçekleştirilen anma etkinliği, pandemi dolayısıyla sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilecek

(Behçet Alkan/Nevşehir)

3- İTO Başkanı Şekib Avdagiç: "Ekimdeki vergi ödemeleri için 2021'de yeni takvim oluşturulmalı"

"Özel sektörün ekimden itibaren ödeme termini gelen ertelenmiş SGK primi, KDV, stopaj ve Kurumlar ile Gelir Vergisi için 2021'de makul bir ödeme takvimi oluşturulmasını arzu ediyoruz"

"Turizm, otelcilik, yeme-içme, fuarcılık, kültür-sanat ve bu alanlarla bağlantılı şirketler için kısa çalışma ödeneğinin yılbaşına kadar uzatılması gerektiğine inanıyoruz"

"2020'nin son iki çeyreği, reel sektörün koronavirüse karşı güç kazanma, basketbol deyimiyle 'ribaunt alma' dönemi olacak"

"Üreticilerimiz yavaş yavaş da olsa Çin'den pay alıyor. Düne kadar bizim kapısında beklediğimiz kimi dev alıcıların şimdi bizim kapımıza kadar gelerek pazarlığa oturduklarına şahit oluyoruz"

(Ergin Garip/İstanbul)

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