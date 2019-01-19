Gündem / 19 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920



1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenecek "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"na katılacak.



Erdoğan, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Salonu'nda AK Parti Samsun İl Başkanlığının teşkilat yemeğine iştirak edecek.



(Samsun/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı"na katılacak.



(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulunacak, AKTOB Sektör Toplantısı'na iştirak edecek.



(Antalya/09.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, belediye başkan adayları tanıtım programı ve vefa yemeğine katılacak.



(Rize/12.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, belediye başkan adayları tanıtım programında yer alacak.



(Van/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, belediye başkan adayları tanıtım programına iştirak edecek.



(Yozgat/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Malatya İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.



(Malatya/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı Programı'nın kapanış oturumuna katılacak.



(Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sanayide Yeni Ufuk; Savunma Sanayii" programında yer alacak.



(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılacak, "Tarım ve Kırsal Alanlarda Yapısal Değişiklikler" konulu ara oturuma başkanlık edecek.



(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler izleniyor.



(Cotabato/Ankara)



3- İngiltere'nin AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.



(Londra)



4- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.?



(Washington)?



5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.?



(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)



SPOR



1- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe, Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Galatasaray-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.



(Erzurum/Malatya/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Dünya Etnospor Konfederasyonu Stratejik Plan Çalıştayı, Ataşehir Sheraton Otel'de başlayacak.



(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta Gazişehir Gaziantep-Denizlispor, Afjet Afyonspor-İstanbulspor, Osmanlıspor-Boluspor müsabakalarıyla sürüyor.



(Gaziantep/13.30/Afyonkarahisar/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Kadın A Milli Futbol Takımı, Slovakya ile Emirhan Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı yapacak.



(Antalya/14.00) (Fotoğraflı)



5- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftası Fenerbahçe-Gündoğdu Adana Basketbol, Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor, Bellona Kayseri Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor ve İzmit Belediyespor-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak.



(İstanbul/13.00/Mersin/14.00/Kayseri/16.00/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı)



6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftası Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta ve Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşılaşmalarıyla başlayacak.



(İstanbul/14.00/18.30) (Fotoğraflı)



7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank-Galatasaray, Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Maliye Piyango-Fenerbahçe, Tokat Belediye Plevnespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş ve Arkas Spor-Arhavi Belediyespor müsabakaları oynanacak.



(Ankara/14.00/16.30/19.00/Tokat/15.30/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)



8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısı beşer maçla başlayacak.



ÖZEL HABER



1- Türkiye-ABD ilişkilerini ticaret dengeledi



ABD Başkanı Donald Trump yönetimdeki ikinci yılını doldururken Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkiler, son iki yılda zaman zaman yaşanan gerginliklere ve Trump yönetimininin ticarette izlediği korumacı politikalara rağmen istikrarlı seyir izledi



Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacmi, 2018'in ocak-kasım döneminde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 1,4 artışla 19 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti



ABD-Türk İş Konseyi İcra Direktörü Jennifer Miel:



"İki ülke arasındaki ticaret, ikili ilişkilerde dengeleyici bir güç olmaya devam ediyor"



"ABD Ticaret Odası ABD-Türkiye İş Konseyi, Türk yetkililerle bir araya gelmek ve tarım, dijital ekonomi, finans, sağlık ve kadınların iş gücüne katılımı alanlarda ikili iş birliklerini ilerletmek için şubatta Ankara'ya üst düzey bir iş heyetiyle gelecek"



(Dilara Zengin/Ankara)



2- Hayvanları "demir kafeslerden" kurtarmak için ortak çağrı



Doğada yaşaması gereken hayvanların hobi ve ticari amaçlı satın alınarak, doğalarına uygun olmayan yerlerde, "demir kafesler" ardında yaşamaya mahkum edilmesinin hukuki, dini ve etik olmamasının yanı sıra genetik yapıları itibarıyla da uygun olmadığı belirtiliyor



İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu:



"(Hayvanat bahçeleri) Bu hayvanlar esaret altındadır, mutsuzdur, hemen hemen hepsinin psikolojisi bozuktur. Esaret altında, habitatlarında var olan yaşam ömürleri önemli boyutta kısalmaktadır. O nedenle insanlara bu yerlere gitmemeleri, bu işletmelerin para kazanmalarının önüne geçilmesi konusunda uyarılarda bulunuyoruz"



İÜ-C Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasret Demircan Yardibi:



"Doğal ortamından alınıp sirklerde, fayton sefalarında benzer amaçlarla kullanılan hayvanların ruh sağlığına ciddi hasarlar verirsiniz. Davranış bozuklukları ile başlayan bu psikolojik bozukluklar zamanla stres unsurunun artması ile ciddi bedensel patolojilere çevrilir"



HAYTAP Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat:



"Şiddet ve zulüm sarmalını hayvanlara uygulamayı o kadar kanıksamışız ki kendi hayatlarımızdaki felaketler, aslında onlara yaptığımız bu işkenceler, doğal hayatlarına aykırı davranmaya zorlamak ve suçsuz yere onları hapsetmek nedeniyle oluşuyor"



İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz:



"İnsanların ortak alemde birlikte yaşadıkları bitki, haşerat ve hayvan gibi canlılara karşı türlerini yok edecek, kendi doğal ortamlarından uzaklaşmalarını sağlayarak hapsedecek davranışlar, İslami bakımdan uygun karşılanmamıştır"



(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul)



3- Şanlıurfa Müze Kompleksi'ne "Göbeklitepe" ilgisi



"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de çıkarılan eserlerin sergilendiği ve Türkiye'nin "en büyük müzesi" unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'ne "Göbeklitepe Yılı" dolayısıyla ilgi arttı



Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ:



"Göbeklitepe eserlerinin bu müzede sergilenmesi, Şanlıurfa ve ülkemiz adına büyük bir kazanç"



(Müslüm Etgü/Şanlıurfa)



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