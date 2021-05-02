GÜNDEM / 2 Mayıs 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il değerlendirme toplantısına katılacak, Emre Gölü-Atlı Spor Binicilik ve Okçuluk Spor Tesisi inşaat alanında ve Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunacak.

(Afyonkarahisar/13.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 39. hafta mücadelesine İttifak Holding Konyaspor- Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe, Yukatel Denizlispor- Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği- Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/Antalya/Denizli/16.00/Ankara/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 37. hafta karşılaşmaları oynanacak.

4- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(Celje/19.00)

5- Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler bireyselde Elif Çolak, senkronize kategorisinde Elif Çolak- Sıla Karakuş ikilisi ve büyük erkeklerde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu finalde mücadele edecek.

(Soçi/15.00/16.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftasından ertelenen 2, Erkekler Süper Lig'in 19. haftasından ertelenen tek maç yapılacak.

7- Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası, kadınlar ve erkeklerde gerçekleştirilecek.

(Mersin/18.35/19.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 3. ayak mücadelesi Portekiz Grand Prix'si koşulacak.

(Portimao/17.00)

9- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. ayak yarışı İspanya Grand Prix'si yapılacak.

(Jerez/15.00)

ÖZEL HABER

1- Ramazana özgü sünnetlerden itikaf günleri yarın başlıyor

Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde ifa edilemeyen itikaf, bu ramazanda il ve ilçelerdeki mülki amirliğin onay vermesi durumunda müftülüklerin belirlediği camilerde yapılabilecek

Modern hayatın yoğunluğunda nefis terbiyesi ve ibadetine yeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için ramazanın ayrılmaz parçası itikafın, salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarak kullanılan bir odasında da yapılabileceği tavsiye ediliyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman:

"Salgın hastalıklar veya karantina uygulaması gibi sebeplerle bu ibadetin asli şeklinde eda edilememesi halinde Müslümanların, ramazanda kendi evlerinde bir köşeye çekilip daha çok namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dini bilgilerini artıracak okumalar yaparak, yüce Allah'ı zikir ve tespih ederek ibadet hayatlarını sürdürmeleri mümkündür"

(Sefa Şahin/Ankara)

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