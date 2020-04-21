GÜNDEM / 21 Nisan 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 21 Nisan 2020

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

GÜNDEM / 21 Nisan 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ


1- TÜİK, şubat ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜFE'ye endeksli ve 6 ayda bir kupon ödemeli, 3 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

GÜNCEL


1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Yatırım uzmanı Marc Faber: "Türkiye de dahil gelişen piyasalarda fırsatlar var"

"Dolar çok güçlü seyretti. Fakat ABD'nin mali açığına ve para basmasına baktığımda, doların güçlü bir para birimi olmaya devam edebileceğine inanmıyorum"


"Yatırımcılar için gelişen piyasalarda gelecek 2-3 ay boyunca kazanma fırsatı var. Buna Türkiye de dahil"


"Uzun vadede ABD'nin uyguladığı mali ve parasal politikaların son derece tehlikeli, dolar için de negatif olduğunu düşünüyorum"


(Gökhan Kurtaran/İstanbul)

2- Jandarma zorlu coğrafyada eli kanlı terör örgütüne göz açtırmıyor

Türkiye'nin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütü PKK'ya şehir ve kırsalda düzenledikleri operasyonlarla ağır darbe vuran güvenlik güçleri, bölgenin zorlu coğrafyası ve çetin kış şartlarına rağmen aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi


Muş'ta, İçişleri Bakanlığının "Terörden arananlar listesi"nde turuncu kategoride yer alan "Hayri Mava" kod adlı terörist Mahmut Okay'ı yaralı olarak ele geçiren jandarma birlikleri, gri kategoride aranan "Zinar Amed" kod adlı teröristi de etkisiz hale getirerek örgüte ağır darbe vurdu


Bitlis'te de ocak ayından bu yana 3 teröristi etkisiz hale getiren, araziye tuzaklanan 238 kilogram el yapımı patlayıcıyı imha eden jandarma ekipleri, 49 sığınağı kullanılamaz hale getirdi, yüklü miktarda silah, mühimmat, gıda, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirdi


(Şener Toktaş-İbrahim Yaldız/Bitlis-Muş)

3- Gölün ortasındaki adada koronavirüsten izole bir hayat sürdürüyorlar

Beyşehir Gölü'ndeki 30 haneli 180 kişinin yaşadığı Mada Adası sakinlerinin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaçları, kayıklarla adaya ulaşan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazer:


"Belki ünlü futbolcular kadar ada satın alacak paraları yok ama bir adada yaşayarak izole bir hayat sürdürüyorlar. Bütün korunmuşluğa rağmen adadaki tedbirleri elden bırakmıyoruz"


Şarkikaraağaç Vefa Destek Grubu Sorumlusu Aytuğ Kazancı:


"Adaya ulaşmak için cefalı bir yolculuğu çekiyoruz. Ancak insanların yüzündeki mutluluğu görünce, bütün yorgunluğumuz gidiyor"


(Süleyman Elçin/Isparta)


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Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 09:02 Kaynak: AA

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