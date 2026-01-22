GÜNDEM / 22 Ocak 2026 - Son Dakika
GÜNDEM / 22 Ocak 2026

22.01.2026 09:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'na katılacak.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık tarafından "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" gündemiyle ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek 14. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda "Temel İnsan Hakları Kapsamında Barınma Hakkı ve Bu Çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Çalışmaları" hakkında sunum yapacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Belediyeyi ziyaret edecek, iş dünyası ile toplantı yapacak, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Düzce/11.30/12.15/12.30/13.00/15.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksini, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararını, kasım ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı tüketici güven endeksini, Temmuz-Eylül 2025 dönemi hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de Gazze Barış Kurulu Şartı'nın imza törenine katılacak ve temaslarda bulunacak.

(Davos) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Birliği liderleri, transatlantik ilişkiler konulu gayri resmi zirve için Belçika'da toplanacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur dördüncü maçlarında, E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Çekya'nın USK Prag ekibini konuk edecek, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Venedik/21.30) (Fotoğraflı)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Çimsa ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini konuk edecek.

(Mersin/19.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ve Türkiye Basketbol Federasyonu ile Ziraat Bankası arasında organizasyonun isim sponsorluğuna ilişkin imza töreni, Ataşehir Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncü haftasında, B Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Polonya'nın Pogdanka takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

7- Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek. Organizasyonda, Letonya-Hollanda, Güney Kore-Yeni Zelanda ve Kazakistan-Türkiye maçları oynayacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00) (Fotoğraflı)

