GÜNDEM / 24 Ocak 2026

24.01.2026 09:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Aydın/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Uğur Mumcu'yu Anma Töreni" ve "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Ankara/12.30/Yalova/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Balıkesir/11.00/13.15/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ev Sahibi Türkiye" 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Şehir Hastanesine ziyarette bulunacak.

(Aydın/14.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda "Türk Dünyası Vizyon Belgesi Toplantısı"na, Kuruçeşme'de "22. Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 19. haftasına, Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir, Samsunspor-Kocaelispor ve Mısırlı.com Fatih Karagümrük-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Kayseri/14.30/Samsun/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Serikspor-Esenler Erokspor, Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor ve İmaj Altyapı Vanspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK müsabakalarıyla sürecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/13.30/Van/16.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20. hafta, Beyaz Grup'ta ise 22. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 18. hafta, 6 karşılaşmayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, Beşiktaş GAİN-Mersinspor ve TOFAŞ-Galatasaray MCT Technic maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/15.30/18.00/Bursa/20.30) (Fotoğraflı)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası, Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın maçıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, İlbank-Kuzeyboru, Türk Hava Yolları-Göztepe, VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit, Aras Kargo-Zerenspor ve Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş müsabakaları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.00/14.00/16.00/19.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

8- EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Replasa Beti-Onak takımını konuk edecek.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında, Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak ve Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/Trabzon/17.00) (Fotoğraflı)

***

Kaynak: AA

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:46
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:11
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:08
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
11:02
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
