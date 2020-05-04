GÜNDEM / 4 Mayıs 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 4 Mayıs 2020

6 saat önce

6 Nisan 1920EKONOMİ1- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

GÜNDEM / 4 Mayıs 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

(Ankara)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Birliği (AB) ve bazı ülkelerin ortaklığında "Kovid-19 Küresel Mücadele Uluslararası Taahhüt Etkinliği" düzenlenecek.

(Brüksel/Londra/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Sağlık Bakanlığından yurt dışı kargo uçuşlarına yönelik tedbirlere "Kovid-19" güncellemesi:

Koronavirüs enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, konaklamasız uçuşlarda apron süresi kısa ise mürettebattan mümkün olan en az sayıda kişi uçak dışına çıkacak

Uçak dışına çıkan personel, koruyucu tulum, maske ve yüz/göz koruyucu kullanacak, dönüşte uçağa giriş öncesinde bir poşet içerisinde kullanılan kişisel koruyucu ekipmanları atılacak

Personel, apron süresi uzun ise uçak dışarısında bulunduğu süre boyunca maske kullanacak, her koşulda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek ve aradaki mesafe en az 1 metre olacak

Konaklamalı uçuşlarda mürettebatın havalimanı ile otel arasındaki transferi, standart yöntemler ile temizlenmiş ve başka bir amaç için kullanılmayan özel transfer aracıyla sağlanacak, transferde toplu taşıma kullanılmayacak

Havalimanına yakın, odaları standart yöntemler ile temizlenmiş bir otele yerleştirilecek uçuş personeli için, otelde kalacağı süre boyunca yeterli miktarda alkol bazlı el antiseptiği ve yeterli sayıda tıbbi maske bulundurulacak

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- HAVELSAN, Türkiye'yi yerli yazılımla konuşturmaya hazırlanıyor

Uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlayan yerli video konferans ürünü HAVELSAN Diyalog, yoğun testlerin tamamlanmasıyla bu ay içinde kullanıma sunulacak

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay:

"Sivil ve askeri her tip kullanıcı ihtiyacına uygun yetkinlikte ve genişletilebilir bir ürün ortaya çıkardık"

"Yurt dışından alınmış hazır bir ürün veya altyapı olmadığı için özellikle dost ve müttefik ülkelere ihracat potansiyeli de yüksek"

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- Türkiye 5G'yi 2021'de kullanacak

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı:

"Şirket olarak Kovid-19 döneminde, herhangi bir kesinti olmadan 5G radyo ile birlikte 5G teknolojisinin farklı birimlerini geliştirmek için çalışıyoruz""

"MAYA, 5G'ye hazır bir ürün olarak sahada, diğer taraftan 5G radyo ve çekirdek şebekemizi de 2021 ortasında hazır edeceğiz"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

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Türkiye İstatistik Kurumu, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 09:02 Kaynak: AA


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