GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul kadınlar toprak kort turnuvasında tekler finalini izleyecek, final öncesi açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/16.30)

2- Süper Lig'in 37. haftası Helenex Yeni Malatyaspor- MKE Ankaragücü, Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe- Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(Malatya/13.30/Gaziantep/16.00/İstanbul/16.00/20.30)

3- TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü, Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor, Akhisarspor- Altay, Tuzlaspor- Adana Demirspor, Bursaspor- İstanbulspor, Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Altınordu-GZT Giresunspor, Menemenspor- Eskişehirspor maçları yapılacak.

(Adana/Balıkesir/Bolu/Manisa/İstanbul/Bursa/Ankara/İzmir/20.30)

4- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 29. hafta; 2, 3. ve 4. gruplarda 33. hafta karşılaşmaları oynanacak.

5- Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stilde müsabakalarla tamamlanacak, şampiyonada 60, 67, 72, 82, 97 kilolarda repesaj ve final müsabakaları yapılacak.

(Varşova/17.00)

6- Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası İsviçre'de sona erecek, milli sporculardan Ferhat Arıcan paralel bar, Ahmet Önder paralel bar ve barfiks, Adem Asil barfikste final mücadelesine çıkacak.

(Basel/15.00)

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftasına Türk Telekom-TOFAŞ maçıyla devam edilecek.

(Ankara/15.15)

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

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