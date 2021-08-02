GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şabanözü ve Eldivan ile merkez ilçe esnafını ziyaret edecek.

(Çankırı/11.30-14.45)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/03.00-14.50)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.

Milli sporculardan atletizmde 400 metre engelli finalinde Yasmani Copello, sırıkla atlama finalinde Ersu Şaşma, 200 metre elemelerinde Ramil Guliyev, cirit atma elemelerinde Eda Tuğsuz, üç adım atlama elemelerinde Necati Er, boks 60 kilo çeyrek finalinde Esra Yıldız, artistik cimnastik paralel bar finalinde Ferhat Arıcan, yelkende finn sınıfı finalinde Alican Kaynar, 470 sınıfı 9-10. yarışlarda Beste Kaynakçı- Okyanus Arıkan ve Ateş Çınar- Deniz Çınar ikilileri mücadele verecek.

(Tokyo/03.00-14.00)

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