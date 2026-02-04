GÜNDEM ÖZETİ / 4 Şubat 2026 - Son Dakika
GÜNDEM ÖZETİ / 4 Şubat 2026

04.02.2026 00:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, onuruna verilecek resmi yemeğe...

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al-İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak, onuruna verilecek resmi yemeğe ve Türkiye-Mısır İş Forumu Kapanış Oturumu'na iştirak edecek.

(Kahire)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Defne Belediyesi, Narlıca Deprem Şehitliği ve konteyner kenti ziyaret edecek, "rezerv alan mağdurları" ile buluşacak, "Semavi Dinlerin Temsilcileriyle Dua Programı"na katılacak, partisinin Antakya İlçe Başkanlığı ile Cilvegözü Sınır Kapısı'na ziyarette bulunacak.

(Hatay/11.00/12.00/13.00/14.00/15.00/16.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi TBMM grup toplantıları gerçekleştirecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin reel efektif döviz kuru ve Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu açıklayacak.

(İstanbul/14.30/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçlarına devam edilecek. Boluspor-Corendon Alanyaspor, Mısırlı.com Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir, Galatasaray-İstanbulspor ve Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor müsabakaları yapılacak.

(Bolu/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Ankara/18.00)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın B Grubu 17. haftasındaki Türk derbisinde Beşiktaş GAİN, Türk Telekom'u ağırlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu üçüncü maçında Galatasaray MCT Technic, İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle iç saha maçını Bulgaristan'da oynayacak.

(Samokov/20.00)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur altıncı ve son maçlarında, E Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın Spar Girona, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00/20.00)

5- CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin altıncı ve son haftasında, B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Polonya'nın PGE Budowlani, A Grubu'nda VakıfBank, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini ağırlayacak, C Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Numia Vero Volley, D Grubu'nda ise Zeren Spor, Almanya'nın Dresdner ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/19.30/Milano/Dresden/21.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Daikin, Almanya'nın Allianz MTV ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Stuttgart/21.30)

7- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı, Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ziraat Bankkart-Altekma müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/16.30)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta maçları yapılacak. Ortahisar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yurdum ve Odunpazarı-Armada Praxis Yalıkavak müsabakaları oynanacak.

(Trabzon/14.00/İzmir/16.00/İstanbul/17.00/Eskişehir/18.00)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 21. haftası, Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor, Mihalıççık Belediyespor-Altınpost Giresunspor, Spor Toto-Nilüfer Belediyespor, Ankara Hentbol-Güneysu ve İstanbul Gençlik-DEPSAŞ Enerji As karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Rize/14.00/Eskişehir/16.00/Ankara/16.00/18.00/İstanbul/19.00)

10- TFF 3. Lig 3. Grup 17. hafta erteleme maçında Düzce Cam Düzcespor ile THC Group Zonguldakspor FK karşı karşıya gelecek.

(Düzce/13.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 4 Şubat 2026 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Şubat 2026
