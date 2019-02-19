Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine

Gündem Özetine

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.

Gündem Özetine, System.String[]
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.

(İstanbul/18.00/20.00)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:42 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Mabeyn Köşkü, Çırağan Sarayı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı

Türkiye ile Moldova Arasında Kimlikle Seyahat Dönemi Başlıyor ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 04:12:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gündem Özetine
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]