Gündem Özetine
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek, Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna akşam yemeği verecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:42 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız
Rusya, S-400 Füzelerinin Yıl Sonuna Kadar Türkiye'ye Teslim Edileceğini Açıkladı
Türkiye ile Moldova Arasında Kimlikle Seyahat Dönemi Başlıyor
ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü